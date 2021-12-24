«Спартак» подписал контракт с Пруцевым

Стали известны подробности перехода центрального полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак».

Согласно информации «РБ-Спорт», в данный момент московский клуб уже подписал контракт с 21-летним россиянином. Отмечается, что красно-белые заплатят самарцам 75 миллионов рублей. При этом столичной команде, скорее всего, будет необходимо выплатить агентскую комиссию за футболиста.

Напомним, что Пруцев является воспитанником академии «Чертаново». К «Крыльям Советов» он присоединился в августе прошлого года – на счету хавбека 26 сыгранных матчей за клуб, в которых он отличился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник выступал за «Сочи» на правах аренды.

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