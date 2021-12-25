Терюшков заявил, что «Химки» пока не могут договориться с Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил возможный переход в подмосковный клуб экс-защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

Ранее сообщалось, что в услугах 38-летнего футболиста также заинтересованы «Нижний Новгород», «Урал» и «Уфа».

– Юрий Валентинович – игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет, – цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом этого года Жирков стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба он выступал с января 2016-го – на его счету 127 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал трехкратным чемпионом России.

«Нижний Новгород» сделал предложение Жиркову