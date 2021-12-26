Правительство РФ одобрило проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Российское правительство одобрило проведение в Санкт-Петербурге финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022, который состоится 28 мая.
Как сообщает официальный сайт кабинета министров, законопроект направлен на создание правовых основ для подготовки и проведения решающей встречи еврокубка.
Также одобрен проект закона о незаконной реализации билетов на финальный матч. Он предлагает установить административную ответственность за подобное нарушение.
Напомним, что последний раз Россия принимала финальный матч Лиги чемпионов в 2008 году. В той встрече «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» по пенальти со счетом 6:5.