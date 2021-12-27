«Интер» и «Наполи» интересуются Динем

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь может вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, 28-летнего француза хотят подписать «Интер» и «Наполи». Отмечается, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно. Английский клуб готов продать своего футболиста в другую команду, поскольку главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на игрока.

Напомним, что Динь выступает за «Эвертон» с августа 2018 года. За это время он принял участие в 127 матчах, забил шесть голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. В Италии защитник играл в составе «Ромы» в сезоне-2015/16.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Добавим, что место Диня в английской команде должен занять защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко.