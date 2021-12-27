Азмун не хочет уходить из «Зенита» в зимнее трансферное окно

Форвард «Зенита» Сердар Азмун не заинтересован в том, чтобы покидать петербургский клуб в январе 2022 года.

Как сообщает французский портал Cafe du Commerce, 26-летний иранец намерен отработать до конца действующий контракт с сине-бело-голубыми и по окончании сезона-2021/22 рассмотреть все варианты продолжения своей карьеры.

Отмечается, что позиция нападающего по поводу нового соглашения с российской командой остается неизменной – он не хочет продлевать трудовое сотрудничество с клубом.

Напомним, что Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 ассиста. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

Ранее появилась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион».