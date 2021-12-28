«Спартак»: Мы не планируем продавать Понсе

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе не будет продан в зимнее трансферное окно, заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее появилась информация, что 24-летнего аргентинца хочет приобрести «Дженоа», планирующий усилить свою атакующую линию в январе 2022 года.

– Мы не планируем продавать Понсе, – цитирует Зеленова портал Eurostavka.

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» в июле 2019 года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Ромы» составила три миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Добавим, что в конце сентября это года аргентинскому футболисту диагностировали разрыв мениска. В общую группу столичной команды он должен вернуться в январе.