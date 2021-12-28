Жезуш покинул пост главного тренера «Бенфики»

Пресс-служба «Бенфики» сообщила о том, что Жорже Жезуш покинул должность главного тренера португальской команды.

Отмечается, что контракт между лиссабонцами и 67-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации источника, до конца текущего сезона исполняющим обязанности наставника «орлов» станет Нельсон Вериссимо.

Напомним, что Жезуш тренировал «Бенфику» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В чемпионате Португалии коллектив занимает третье место в турнирной таблице после 15 сыгранных туров, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Порту» составляет четыре очка.

Ранее появилась информация, что «Бенфику» может возглавить Андреа Пирло, ранее работавший в «Ювентусе».