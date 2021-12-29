Арустамян опроверг информацию о том, что Николич станет главным тренером ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян оценил возможные тренерские перестановки в ЦСКА этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что экс-наставник «Локомотива» Марко Николич договорился с армейским клубом по поводу деталей личного контракта. Тем самым, сербский специалист заменит Алексея Березуцкого на посту главного тренера красно-синих.

– Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Николич. По моей информации, этого не произойдет. Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет, – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, что Березуцкий возглавил ЦСКА в июле этого года. Под его руководством столичный клуб одержал 11 побед, три раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

В нынешнем сезоне армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.

Николич может занять пост главного тренера ЦСКА