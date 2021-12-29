Селихов во второй раз кряду признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что голкипер Александр Селихов стал лучшим игроком клуба по итогам декабря.
Отмечается, что 27-летний россиянин победил в опросе среди болельщиков красно-белых, набрав 80% голосов. Вратарь опередил полузащитников Виктора Мозеса (10%) и Зелимхана Бакаева (7%), занявших второе и третье места соответственно.
Напомним, что в декабре Селихов отыграл за «Спартак» три матча, в которых пропустил четыре гола. В игре шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0), голкипер отразил 11-метровый удар в добавленное ко второму тайму время. Тем самым, он помог своей команде занять первое место в квартете С и выйти в 1/8 финала турнира.
Добавим, что в ноябре болельщики «Спартака» также признали Селихова лучшим игроком команды.