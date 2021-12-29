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«Лион» увеличил предложение «Зениту» по трансферу Азмуна

Иранец выступает за клуб из Санкт-Петербурга с января 2019 года.
29 декабря 2021 23:50
автор: Александр Поволоцкий

«Лион» продолжает борьбу за форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает RMC Sport, французы сделали новое трансферное предложение российскому клубу по 26-летнему футболисту. «Лион» предлагает «Зениту» уже не три, а четыре миллиона евро за иранца.

Ранее сообщалось, что сам Сердар уже согласовал переход с французским клубом, однако сине-бело-голубые хотят найти ему замену прежде, чем он покинет команду.

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

источник: RMC Sport
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