Путин подписал закон о введении fan-ID для болельщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий в России.

Как сообщают «РИА Новости», он вступит в свою силу с 1 июня 2022. fan-ID можно будет оформить на портале госуслуг.

В законе отмечается, что электронный документ необходим для идентификации зрителя в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. В ходе ЧМ-2018 документ освобождал иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Перечень соревнований, при посещении которых станет обязательным предъявлении fan-ID, будет определен российским правительством.