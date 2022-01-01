Вячеслав Колосков: Странно, что «Спартак» отпускает Ломовицкого

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новичках «Спартака». В декабре состав московского клуба пополнили уже четыре футболиста: нападающий Шамар Николсон, защитник Леон Классен, голкипер Илья Свинов и полузащитник Даниил Хлусевич.

«Дело в том, что двух игроков подписали, когда нового тренера Ваноли еще не было. Порой, главных вообще не спрашивают нужен футболист или нет.Кто бы ни пришел или ушел, основа остается. В этой основе есть много квалифицированных футболистов», - приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

29 декабря, команда из Татарстана официально объявила о трансфере 23-летнего россиянина. Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 46 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».