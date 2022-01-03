Сергей Кирьяков: Связка Кокорин – Мамаев в «Химках»? Было бы интересно на это посмотреть

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков оценил переход центрального полузащитника Павла Мамаева в «Химки».

Отметим, что контракт между подмосковным клубом и 33-летним россиянином рассчитан до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего продления трудового сотрудничества.

– Мамаев, однозначно, квалифицированный игрок. В борьбе за выживание такие футболисты нужны. Если он проявит свои лучшие качества, будет мотивирован, то это хорошее усиление. Связка Кокорин – Мамаев в «Химках»? Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие игроки, по крайней мере, для нашего чемпионата, – приводит слова Кирьякова «РБ-Спорт».

Добавим, что ранее появилась информация об интересе подмосковной команды к форварду Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Фиорентину». При этом руководство «фиалок» готово рассмотреть вариант с уходом своего футболиста в зимнее трансферное окно.

После 18 сыгранных туров «Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.