Валерий Масалитин: Пока нельзя сравнивать Сафонова с Акинфеевым – Матвею еще расти и расти

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что он не считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом России в данном амплуа.

– Акинфеев подтверждает свое имя и статус на протяжении многих сезонов. Понятно, что возраст берет свое, но его уровень не вызывает никаких вопросов. Возможно, Сафонов незаменим в «Краснодаре», но Матвею еще расти и расти. У Сафонова все впереди. Считаю, что пока их нельзя сравнивать, – цитирует Масалитина «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «Краснодара» в чемпионате России, в которых он пропустил 16 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

На счету 35-летнего Акинфеева 18 сыгранных встреч за ЦСКА в сезоне-2021/22 – в ворота армейцев было забито те же 16 голов, однако голкипер девять раз остался «сухим».

Сафонов заявил, что Акинфеев не является лучшим вратарем России