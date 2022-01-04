Агент Холанда договорился с руководством «Барселоны» об условиях трансфера

«Барселона» достигла устной договоренности о подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает Cuatro, президент испанского клуба Жоан Лапорта встретился с агентом 21-летнего футболиста Миной Райолой. Представитель норвежца пообещал, что Холанд со следующего сезона будет выступать за «Барселона», если клуб найдет деньги на трансфер.

Ранее в СМИ сообщалось, что Эрлинг не хочет играть в одной команде с Килианом Мбаппе, который готовится перейти из «ПСЖ» в «Реал».

Если трансфер состоится, то контракт «Барселоны» с норвежцем будет подписан по схеме «3+2».

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал пять результативных передачах.