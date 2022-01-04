«Ливерпуль» хочет перенести полуфинал Кубка английской лиги с «Арсеналом»

«Ливерпуль» отправил заявку на перенос полуфинала Кубка английской лиги с «Арсеналом».

Как сообщает официальный сайт, в составе «красных» увеличилось число случаев заражения коронавирусом.

«Из-за отсутствия перспектив улучшения ситуации перед матчем и потенциального ухудшения дел, клуб считает разумным перенести игру», — говорится в сообщении.

Добавим, что встреча должен пройти 6 января. Начало игры в Лондоне запланировано на 22:45 по московскому времени.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Арсенал» идет четвертым. У команды из Лондона 35 очков.