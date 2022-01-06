Глушаков лично приглашал Мамаева в «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков лично принимал участие в переговорах с новичком команды Павлом Мамаевым.

Как сообщает «РБ-Спорт», между футболистами состоялся прямой разговор, в результате которого бывший спартаковец убедил Мамаева принять предложение клуба.

В свою очередь, по информации источника, теперь руководство химчан планирует, что уже сам Павел поможет им в переговорах с Александром Кокориным.

Напомним, в текущем сезоне Мамаев провел шесть матчей в составе «Ростова», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Химки» до закрытия зимнего трансферного окна хотят усилиться Юрием Жирковым и Кокориным.