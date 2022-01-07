«Краснодар» сообщил о согласовании с «Атлетико Минейро» трансфера Хуниора Алонсо

«Краснодар» объявил о согласовании трансфера парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

«7 января 2022 года «Краснодар» и «Атлетико Минейро» достигли соглашения о трансфере 29-летнего защитника. В ближайшие дни Хуниор Алонсо пройдет медобследование и подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «быков».

Напомним, что Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

По данным СМИ, стоимость трансфера 28-летнего футболиста составила восемь миллионов евро плюс различные бонусы.