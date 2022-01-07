«Динамо» расторгло контракт с Игбуном по обоюдному согласию сторон

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Сильвестра за годы, проведенные в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте бело-голубых.

Напомним, что «Слай» перешел в «Динамо» из «Уфы» в сентябре 2019 года. Первый сезон он провел на правах аренды, а потом был выкуплен московской командой.

Всего за «Динамо» Игбун сыграл 53 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.