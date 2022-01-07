Кайо не покинет «Краснодар» в текущее трансферное окно

Агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо - Нето Хеновес заявил, что игрок не покинет команду в нынешнее трансферное окно.
«Кайо точно не покинет «Краснодар» зимой, несмотря на забитую заявку легионеров», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».
Напомним, в текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей, в которых забил один мяч.
Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.
После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
источник: «РБ-Спорт»