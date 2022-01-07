Новый главный тренер «Монако»: За четыре дня ни один специалист не сможет сделать больших изменений

Новый главный тренер «Монако» Филипп Клеман призвал не ждать глобальных изменений в игре его команды в ближайшее время.

«За четыре дня ни один специалист не может сделать больших изменений, иначе игрокам будет сложно. Вы должны идти шаг за шагом к своей цели. Мы тренировались, чтобы внести изменения в небольшие вещи, ведь основа, заложенная прошлым тренерским штабом, хорошая. Мы сможем сделать большие вещи в ближайшие месяцы», - приводит слова наставника монегасков клубная пресс-служба.

Напомним, Клеман возглавил команду после увольнения хорвата Нико Ковача в связи с утерей контакта с раздевалкой.

После 19 туров «Монако» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин.