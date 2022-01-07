«Спортинг» уступил «Санта-Кларе» и потерпел первое поражение в чемпионате

В матче 17-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на выезде уступил «Санта-Кларе», потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Патрик Жан, Линколн и Рикардиньо. Гости смогли ответить точными ударами Жоау Палиньи и Пабло Сарабии.

Таким образом подопечные Рубена Аморима потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства. До этого «Спортинг» в 16 матчах добыл 14 побед и дважды сыграл вничью.

В активе лиссабонцев осталось 44 очка, и они по-прежнему делят лидерство с «Порту», однако у «драконов есть игра в запасе.

«Санта-Клара» набрала 16 очков и поднялась на 13-е место.

Чемпионат Португалии

17-й тур

«Санта-Клара» (Понта-Делгада) - «Спортинг» (Лиссабон) - 3:2 (1:1)

Голы: Патрик Жан, 30; Линколн, 51; Рикардиньо, 78 - Жоау Палинья, 10; Сарабия, 50.