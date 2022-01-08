Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роман Терюшков: «Химки» не заинтересованы в Кокорине

Российский нападающий выступает за «Фиорентину» с зимы прошлого года.
08 января 2022 12:50
автор: Владислав Корегин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал появившуюся информацию о том, что подмосковный клуб интересуется подписанием форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что руководство «фиалок» готово рассмотреть вариант с уходом 30-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

– Нет, это не правда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине, – приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб девять матчей, не отличившись результативными передачами.

Добавим, что после 18 сыгранных туров в РПЛ «Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Почему ЦСКА не надо продлевать контракт с АкинфеевымОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноЭффектная ведущая, которая сейчас украшает эфиры «Матч ТВ»
Кокорина не пускают к Мамаеву, а больше он никому не нужен. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» - о последних новостях зимней трансферной кампании в РПЛ.
Всеволод Бобров — мастер спорта по… спорту. История легенды
Всеволод Бобров был капитаном сразу двух сборных СССР – по футболу и по хоккею с шайбой. Но мог бы также возглавить национальные команды по фехтованию, теннису, водному поло. Да чему угодно: Боброва называли «совершенной человеческой конструкцией». За какой бы спорт он ни брался, везде получалось.
Бывает и такое! Как Павел Бучневич затмил Овечкина в НХЛ (видео)
Два гола и результативный пас Павла Бучневича принесли «Сент-Луису» крупную и волевую победу над «Вашингтоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Латыпов на карантине, метель, кошмар… А Логинов — с золотом!
Первая гонка Кубка мира в новом году принесла нашей сборной победу. Ее одержал Александр Логинов, опередивший всех в спринте, - несмотря на промах последним выстрелом на последнем огневом рубеже.
«Зенит» взял донецкий курс? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» - о зимней трансферной активности клубов РПЛ.
Шрам под глазом и новая форма носа. Как поссорились Рагулин и Эспозито
«Плеймейкер» вспоминает историю легендарного конфликта Александра Рагулина и Фила Эспозито во время не менее легендарной Суперсерии-1972.
«Придется корректировать планы». Тренер лыжной сборной России — о Непряевой и предолимпийских стартах
Сергей Турышев, входящий в тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам, рассказал «Плеймейкеру» о подготовке команды к Олимпиаде-2022.
Кучеров эффектно вернулся, Капризов забил — и попал под грязный прием американца (видео)
В ночь на православное Рождество Никита Кучеров отметил свое возвращение в состав «Тампы» двумя голевыми передачами и победой над «Калгари» (4:1), а Кирилл Капризов сравнял счет в выездном матче с «Бостоном» и помог «Миннесоте» вырвать победу (3:2).
«Главное — чтобы всю сборную не отправили на карантин». Что происходит вокруг Латыпова
Накануне этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе Эдуард Латыпов, наш лучший спортсмен в 2021-м, заразился коронавирусом и был изолирован. Он единственный, кто брал медали в индивидуальных гонках в нынешнем сезоне, а теперь становятся непонятными его олимпийские перспективы.
Великого — изолировать и допросить! Почему Джоковича не пускают в Австралию?
Сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича, прилетевшего в Мельбурн, где 17 января стартует первый турнир «Большого шлема»-2022, задержали в аэропорту и отказали в визе. Причина: серб не хочет раскрывать, сделал ли он прививку от коронавируса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика