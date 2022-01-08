Роман Терюшков: «Химки» не заинтересованы в Кокорине

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал появившуюся информацию о том, что подмосковный клуб интересуется подписанием форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что руководство «фиалок» готово рассмотреть вариант с уходом 30-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

– Нет, это не правда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине, – приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб девять матчей, не отличившись результативными передачами.

Добавим, что после 18 сыгранных туров в РПЛ «Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.