Билич может занять пост главного тренера сборной Польши

Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Польши.

Как сообщает Sport.pl, в ближайшее время глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша намерен обсудить с 53-летним специалистом возможность подписания контракта.

Напомним, что 8 января Билич покинул пост наставника китайского клуба «Бэйцзин Гоань». Ранее в своей карьере хорват тренировал «Локомотив» – в стане железнодорожников он находился с июля 2012-го по июнь 2013 года. На уровне сборных Билич руководил национальной командой Хорватии.

Добавим, что Польша сыграет со сборной России в рамках стыковых матчей за право выйти в финальную часть ЧМ-2022. Очная встреча команд состоится 24 марта в Москве.

Ранее появилась информация, что сборную Польши может возглавить Паоло Каннаваро.