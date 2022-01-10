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Гончаренко высказался по поводу своего ухода с поста главного тренера «Краснодара»

Белорусский наставник покинул команду 5 января.
Гончаренко высказался по поводу своего ухода с поста главного тренера «Краснодара»
10 января 2022 15:32
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Краснодар»

Экс-наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился эмоциями после своего ухода с должности главного тренера клуба.

Напомним, что 5 января «быки» официально объявили о досрочном завершении трудового сотрудничества с 44-летним специалистом. Он возглавлял команду с апреля этого года.

– К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать. Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокую позицию по итогам сезона, – написал Гончаренко на своей странице в Instagram.

Добавим, что в данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.

Ранее стало известно, что краснодарский клуб может возглавить экс-тренер «Норвича» Даниэль Фарке.

источник: «Советский спорт»
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