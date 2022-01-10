Дрозд назвал Черчесова хамом

Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд раскритиковал бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова за манеру общения.

«Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю, это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто в шоке был, не может так человек общаться. Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды», - приводит слова Дрозда News.ru.

Напомним, что во время интервью, которое Черчесов дал Казанскому на федеральном телевидении, бывший наставник сборной России заявил, что братья Миранчуки и Федор Чалов не оправдывают выданных им авансов.