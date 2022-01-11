Стали известны детали возможного соглашения «Химок» с Жирковым

Стало известно, на каких условиях «Химки» готовы подписать контракт с защитником сборной России Юрием Жирковым.

Как сообщает «РБ-Спорт», 38-летнему футболисту предлагают соглашение на полгода с возможностью продления еще на год, в случае сохранения прописки в российской премьер-лиге.

Ранее гендиректор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что ясность с подписанием контракта наступит в ближайшие дни. В СМИ также сообщалось, что Жирков может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде».