Терюшков прокомментировал информацию о согласовании контракта «Химок» с Жирковым

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков отреагировал на сообщения СМИ о согласовании контракта клуба с защитником Юрием Жирковым.

Ранее появилась информация, что 38-летний футболист пополнит состав подмосковной команды, подписав соглашение на полгода с возможным продлением еще на сезон.

«Пока все на том же месте. На данном этапе конкретики особой нет. Медосмотр? У нас все футболисты готовятся к сезону и проходят медосмотр», — приводит «Чемпионат» слова Терюшкова.

Напомним, что Жирков стал свободным агентом летом 2021 года, покинув «Зенит».