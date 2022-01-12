Александр Тарханов: Думаю, что Жирков поможет «Химкам» – возраст ему не помеха

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал появившуюся новость о том, что экс-игрок сборной России Юрий Жирков стал игроком «Химок».

Отметим, что подмосковный клуб подписал с 38-летним футболистом контракт до конца текущего сезона с опцией продления на один год.

– Думаю, Жирков конечно поможет «Химкам». Не только игрой, но и человеческими качествами он хороший. Возраст? Он совсем недавно играл за «Зенит». Я считаю, что ему возраст не помеха. «Химки» сейчас собирают хорошую компанию, – цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что Жирков пребывал в статусе свободного агента с лета прошлого года. В своей карьере он защищал цвета «Челси», «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи». За сборную России игрок провел 105 матчей.

Что касается «Химок», то подопечные Игоря Черевченко занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров, набрав 14 очков.