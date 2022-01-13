«Вест Хэм» одолел «Норвич» в перенесенном матче АПЛ и поднялся на четвертое место в АПЛ

В отложенном матче 18-го тура АПЛ лондонский «Вест Хэм» дома нанес поражение «Норвичу» и вышел на четвертое место в чемпионате.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Джаррод Боуэн, забивший по мячу в каждом из таймов.
«Молотобойцы набрали 37 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице, позволяющее принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Норвич» с десятью очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
АПЛ
18-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) - «Норвич» - 2:0 (1:0)
Голы: Боуэн, 42; 85.
источник: «Советский спорт»