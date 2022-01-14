Сборная Гана сыграла вничью с Габоном в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборных Ганы и Габона не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа Кубка африканский наций. Игра завершилась вничью – 1:1.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит на 18-й минуте – его автором стал ганский форвард Андре Айю, удачно воспользовавшийся передачей хавбека Томаса Парти. В концовке игры хавбек габонцев Джим Аллевина уравнял шансы команд, отличившись на 88-й минуте.

Таким образом, Габон набрал четыре очка и остался на втором месте в турнирной таблице квартета С. Гана идет третьей с двумя очками.

В следующем туре Габон сыграет против Марокко, а Гана встретится с командой Коморских островов. Оба матча состоятся 18 января.

Кубок африканский наций

Группа С

2-й тур

Габон – Гана – 1:1 (0:1)

Голы: Аллевина, 88 – А.Айю, 18.