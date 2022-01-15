«Ювентус» готов заплатить «Зениту» 5 млн евро за Азмуна

Стала известна сумма, которую готов заплатить «Ювентус» петербургскому «Зениту» за иранского нападающего Сердара Азмуна.

По данным RT, ссылающего на Tuttosport, итальянский гранд предложил пять миллионов евро за форварда, у которого летом закончится контракт с «Зенитом». Сам »Ювентус» ищет игрока в атаку, который заменит, выбывшего из-за травмы до конца сезона Федерико Кьезо.

Напомним, в текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.