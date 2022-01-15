«Эвертон» проиграл «Норвичу» в гостях

«Эвертон» в гостевом матче 22-го тура английской премьер-лиге проиграл «Норвичу» со счетом 1:2.
«Канарейки» забили благодаря автоголу защитника Майкла Кина (16-я минута) и точному удару своего форварда Адама Айда (18), у «ирисок» отличился бразильский хавбек Ришарлисон (66).
Таким образом, «Норвич» набрал 13 очков и поднялся на предпоследнее 19-е место турнирной таблицы, «Эвертон» остался на 15-й строчке, имея 19 очков.
«Норвич» 21 января сыграет в гостях с «Уотфордом», а «Эвертон» на следующий день примет «Астон Виллу».
АПЛ
22-й тур
«Норвич Сити» (Норвич) - «Эвертон) (Ливерпуль) - 2:1 (2:0)
Голы: Кин, 16 (автогол); Айда, 18 - Ришалдиссон, 66
источник: «Советский спорт»