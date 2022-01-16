Анфиса Резцова - о втором месте Логинова в пасьюте: Александр - лидер сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где спортсмен занял вторую позицию.

«Очень здорово! Сильно переживала за Сашу. Неправильно было, что вчера его поставили на третий этап эстафеты. Логинов — лидер команды. По настрою, по профессионализму. Он это подтвердил в очередной раз», - приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Третьим финишировал белорусский спортсмен Антон Смольский.