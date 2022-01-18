Дубль Иглесиаса помог «Бетису» разгромить «Алавес» в домашнем матче Ла Лиги

18 января на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Алавес».
В составе победителей голы забили Борха Иглесиас (11, 41-я минуты), Серхио Каналес (29) и Хуанми (54).
Таким образом, благодаря этой победе «Бетис» закрепился на третьем месте Ла Лиги с 37-ю очками, в активе «Алавеса» 18-я строчка и 17 баллов.
Следующий матч «бетикос» проведет дома против «Эспаньола» 21 января, а «Алавес» примет «Барселону» двумя днями позже.
Напомним, «Бетис» является соперником «Зенита» по 1/16 Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Испания
Ла Лига
21-й тур
«Бетис» (Севилья) - «Алавес» (Витория-Гастейс) 4:0
Голы: Иглесиас 11, 41, Каналес 29, Хуанми 54