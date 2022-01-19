Гендиректор «Зенита» опроверг заинтересованность в покупке Плеа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном переходе форварда менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.
Об интересе российского клуба к 28-летнему футболисту написал в своем твиттере инсайдер Фабрицио Романо.
«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», — приводит «РБ-Спорт» слова Медведева.
Добавим, что на Плеа также претендует «Ньюкасл».
В текущем сезоне француз провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил три мяча.
источник: «РБ-Спорт»