ЦСКА отстранил от работы сотрудников, отвечавших за размещение скандальной презентации Языджи

ЦСКА принял меры к сотрудникам клубы, отвечавшим за размещение в соцсетях скандального поста с презентации новичка Юсуфа Языджи.

Напомним, что представители армейцев опубликовали вымышленную переписку переговоров с хавбеком.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в тексте одного из сообщений.

Какой же позор и стыдоба. В ЦСКА с ума посходили 🤦🏻‍♂️ https://t.co/NAmkjFAQqn pic.twitter.com/BUmKgnCp5P — Василий Конов (45+) (@VasilyKonov) January 19, 2022

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — цитирует «Спорт-Экспресс» директора армейцев по связям с общественностью и информационной политике.

Ранее извинения за пост принесла главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.