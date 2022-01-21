Владимир Габулов: Мне не понравились высказывания Сафонова

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборной России, а также оценил его высказывания в прессе.

«На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной - Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунёв, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград», - приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне Сафонов провел 17 матчей за клуб, в которых пропустил 16 мячей.

В составе сборной России вратарь принимал участие в Евро-2020, в рамках которого сыграл две встречи, пропустив четыре мяча.

После 18 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В зимнюю паузу в команде произошла тренерская перестановка: вместо отправленного в отставку Виктора Гончаренко место у руля «быков» занял немец Даниэль Фарке.