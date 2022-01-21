Языджи присоединился к тренировочному сбору ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что новичок клуба Юсуф Языджи присоединился к зимнему тренировочному сбору армейцев, который проходит в испанском Кампоаморе.

Отметим, что московская команда опубликовала видео, на котором турецкий футболист обратился к фанатам красно-синих.

– Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать, – сказал Языджи.

Напомним, что 19 января ЦСКА объявил о переходе 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона из «Лилля». Ранее агент Языджи заявил, что столичный клуб имеет право выкупа полузащитника за 12 миллионов евро, однако этот пункт в договоре не является обязательным.

Языджи стал игроком московского ЦСКА на правах аренды