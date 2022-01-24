Камерун обыграл Коморские острова и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Француз и босниец выше Соколова — это скандал! Рейтинг лучших игроков CS:GO порадовал и неприятно удивил

Организаторы турниров по CS:GO обнародовали традиционный рейтинг лучших игроков по итогам 2021 года. В Топ-10 попали сразу восемь представителей зоны СНГ, что не может не радовать. Однако есть в рейтинге и существенные изъяны.