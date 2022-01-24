Камерун обыграл Коморские острова и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Камеруна оказалась сильнее Коморских островов в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «неукротимых львов».
В составе победителей отличились нападающие Карл Токо Экамби (29-я минута) и Венсан Абубакар (70-я). Их противники ответили забитым голом в исполнении хавбека Юссуфа М'Чангамы (81-я).
Отметим, что Коморские острова с 7-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.
За выход в полуфинал Камерун поборется с Гамбией. Встреча состоится 29 января.
источник: «Советский спорт»