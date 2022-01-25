Хендрикс перейдет из «Спартака» в «Фейеноорд» до конца недели

Московский «Спартак» и «Фейеноорд» завершили сделку по трансферу хавбека красно-белых Йоррита Хендрикса.

Как сообщет AD.nl, 26-летний футболист уйдет из российской команды в аренду, с последующим правом выкупа. Ранее факт переговоров между клубами подтвердил технический директор «Фейенорда» Фрэнк Арнесен.

Напомним, что Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе прошлого года. Йоррит приехал в Россию из ПСВ.

За московскую команду хавбек провел 22 матча, но не смог отметися результативными действиями.