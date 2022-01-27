Главный тренер «Колорадо» прокомментировал игру Ничушкина в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре российского нападающего клуба Валерия Ничушкина в матче с «Бостон Брюинз» (4:3, ОТ).

«Вэл - праворукий, и иногда мы можем использовать его на вбрасываниях в правом круге. Так что у него, можно, сказать, была еще одна функция: если что, подменить центрфорварда», - приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. В составе хозяев голы забили Кертис Макдермид (12-я минута), Самуэль Жирар (52) и Габриэль Ландескуг (60). Соперник ответил точными бросками Джейка Дебраска (28-я минута), Чарли Койла (33) и Брэда Маршана (34).

В овертайме победу «Эвеланш» принес гол Кейла Макара (64). Российский форвард хозяев Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут 6 секунд и отличился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Колорадо» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. Команда выиграла свой восьмой матч кряду в чемпионате. «Бостон» идет восьмым на Востоке (51 очко).

29 января «Эвеланш» сыграют в гостях против «Чикаго», а «Брюинз» в тот же день отправится в гости к «Аризоне».