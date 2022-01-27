Диалло покинул «Манчестер Юнайтед» и Англию

Полузащитник Амад Диалло перешел в шотландский «Рейнджерс» из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, 19-летний футболист перебрался в Глазго на правах аренды без права выкупа.

«Я рад приветствовать Амада в нашей команде. Он игрок, о котором я знал раньше. Когда появилась возможность подписать его, мы очень хотели, чтобы это произошло. Он многое добавит в нашу команду и обеспечит еще большую конкуренцию игрокам на атакующих позициях», - такое заявление сделал наставник глазвегианцев Джованни Ван Бронкхорст.

В текущем сезоне Диалло провел на поле лишь 68 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».