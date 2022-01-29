Стало известно, сколько «Ювентус» заплатит агентам за трансфер Влаховича

Туринский «Ювентус» опубликовал финансовые детали перехода нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины».

За серба «бьянконери» заплатят 70 миллионов евро тремя траншами. Также «Фиорентина» может получить 10 миллионов бонусами при достижении игроком определенных спортивных показателей.

Помимо этого 11,6 млн евро «Ювентус» потратит на «дополнительные расходы». Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что эта сумма пойдет на выплаты агентам.

Ранее стало известно, что Влахович будет зарабатывать в «Ювентусе» около семи миллионов евро. Контракт серба с «фиалками» истекал в 2023 году. В текущем сезоне чемпионата Италии Душан провел 21 матч, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.