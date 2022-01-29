Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, сколько «Ювентус» заплатит агентам за трансфер Влаховича

Форвард перебрался в туринский клуб из «Фиорентины».
29 января 2022 10:52

Туринский «Ювентус» опубликовал финансовые детали перехода нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины».

За серба «бьянконери» заплатят 70 миллионов евро тремя траншами. Также «Фиорентина» может получить 10 миллионов бонусами при достижении игроком определенных спортивных показателей.

Помимо этого 11,6 млн евро «Ювентус» потратит на «дополнительные расходы». Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что эта сумма пойдет на выплаты агентам.

Ранее стало известно, что Влахович будет зарабатывать в «Ювентусе» около семи миллионов евро. Контракт серба с «фиалками» истекал в 2023 году. В текущем сезоне чемпионата Италии Душан провел 21 матч, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокБузова в футболке и без бюстгальтера случайно засветила лишнее
«Лизе-греку» — 30 лет! Это легендарный эпизод «Симпсонов» с точным прогнозом на три Супербоула подряд
«Симпсоны» в начале 1990-х напророчили «Баффало Биллс» три поражения в Супербоуле - и в США об этом до сих пор помнят.
Овечкин «промолчал» на глазах у тренера российской молодежки
Перед матчем НХЛ «Даллас» - «Вашингтон» (0:5) под своды арены подняли баннер с номером бывшего защитника «Старз» Сергея Зубова.
От «рэпера» Медведева до «клубнички» Дзюбы. Обзор мемов
Самое важное в мире спорта за последние дни в картинках и цитатах.
Ваноли начал с упущенной победы. Как «Спартак» провел первый матч при новом тренере-итальянце
Красно-белые завершили первый сбор в Дубае встречей с братиславским «Слованом» (2:2).
Нахамил судье, заткнул грека-папу, обыграл грека-сына. Как Медведев вышел в финал Australian Open
Даниил Медведев в 1/2 австралийского турнира «Большого шлема» победил Стефаноса Циципаса в четырех партиях. В решающем матче за чемпионский титул российский теннисист в пятницу сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
«У этого неадеквата был пунктик — прославиться». Зарема разнесла Газизова за махинации в «Спартаке»
Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в жарком эфире «Матч ТВ» резко высказалась о Шамиле Газизове и ситуации в клубе. Приводим выдержки из ее выступления.
Крюгер — в ауте, Клэбо и Йохауг — в изоляции. В Норвегии перед Олимпиадой творится ковид-ужас
Коронавирус продолжает выбивать участников Олимпиады из разных стран.
Россия на Олимпиаде-2022: детальный прогноз по золотым медалям
4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, на которой российские спортсмены будут претендовать на победу во многих дисциплинах. Полный расклад - в нашем видео.
Молдавский заберет у Бейдера последнее. Расклад и лучшие ставки на Bellator 273
В ночь на 30 января в Финиксе пройдет представительный турнир под эгидой Bellator, в главном бою которого российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с действующего чемпионом Райаном Бейдером.
Панарин и Малкин прервали «русскую депрессию» в НХЛ (видео)
Артемий Панарин и Евгений Малкин открыли счет в очередных матчах своих команд в регулярном чемпионате НХЛ. Правда, «Рейнджерс» в итоге проиграл «Коламбусу» (3:5), а «Питтсбург» дома в овертайме уступил «Сиэтлу» (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика