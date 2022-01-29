Широков прокомментировал возможный переход Ракицкого в «Спартак»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков считает, что Ярослав Ракицкий мог бы усилить состав красно-белых.

«Ракицкий может уйти в «Спартак»? Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если «Зенит» не дает нужный ему контракт, Ракицкий разве должен закончить? Из тех, у кого истекают контракты, я бы переподписал Сутормина. Он и глубину состава даёт, и как минимум не хуже Караваева», - приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, действующий контракт украинского защитника с сине-бело-голубыми истекает в конце нынешнего сезона. Клуб сделал футболисту предложение о продлении соглашения, однако тот еще не дал своего ответа.

В текущем сезоне Ракицкий провел 22 матча, в которых забил два мяча.