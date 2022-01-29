Широков надеется, что «Зенит» не отправит в дубль Азмуна

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков прокомментировал трансфер нападающего команды Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер», а также выразил надежду, что футболист успешно доиграет оставшуюся часть чемпионата РПЛ в основном составе.

«Все шло к уходу Азмуна, но думаю, что в «Зените» надеялись, что смогут его убедить остаться - в той парадигме, что деньги многое решают, и в Германии не смогут столько дать, сколько сделают это в России. Не рассчитали.

Но у «Зенита» есть контракт с игроком, он приносит клубу пользу. Азмун тоже понимает, что снижать к себе требовательность сейчас никак нельзя - и чем не мотивация стать лучшим бомбардиром чемпионата, в четвертый раз взять чемпионство? У нас возможно все, но надеюсь, что «Зенит» не будет ссылать игрока во вторую команду», - приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, иранский нападающий заключил пятилетнее соглашение с леверкузенским «Байером» и покинет «Зенит» летом по истечении срока контракта в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в котором забил десять мячей.