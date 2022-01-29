Юри Алберто проходит медицинское обследование перед трансфером в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто проходит медицинское обследование перед трансфером в петербургский клуб.

«Юри Алберто сейчас проходит углубленное медицинское обследование, всю остальную подробную информацию вы получите сегодня поздно вечером», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бразилец присоединится к сине-бело-голубым на сборах в португальском Лагуше, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Напомним, что Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.