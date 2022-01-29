Болельщики «Динамо» присоединились к бойкоту fan-ID

Болельщики московского «Динамо» выступили против введения fan-ID.

«Объединение болельщиков «Динамо» против оформления fan-ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные конституцией РФ», - говорится в заявлении.

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.