Нападающий ЦСКА Гайч может уйти в аренду в «Индепендьенте»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Уэску», может перейти в аргентинский «Индепендьенте».

Об этом сообщает спортивный журналист Гастон Едул. Аргентинский клуб ведет переговоры с армейцами и хочет, чтобы московский клуб выплатил часть зарплаты Гайчу.

За 17 матчей чемпионата в Сегунде аргентинец забил один гол и отдал две передачи. Армейцы приобрели 22-летнего нападающего из его родного «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8 миллионов евро, однако форвард так и не прижился в московском клубе. В прошлом сезоне Гайч играл за итальянский «Беневенто».