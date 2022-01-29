Евгению Ловчеву – 73!

Сегодня отмечает 73-й день рождения, лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпиады-72, чемпион СССР 1969 года, участник чемпионата мира в Мексике 1970 года, многолетний капитан «Спартака», многолетний обозреватель «Советского спорта», и, наконец, просто замечательный человек Евгений Серафимович Ловчев.

Редакция «Советского спорта» поздравляет Евгения Серафимовича с днем рождения. И желает здоровья в наше непростое время, и оставаться таким же энергичным и неравнодушным!